06.03.2026 10:23:52
Die Kanonen donnern 05.03.2026
Mani Schmid und Uli Kirstein geben als Die Börsenbuben einen kurzen Einblick in die aktuelle Lage, und die ist durch den Krieg in Iran heiß genug: Sollen Anleger jetzt raus aus Aktien und rein in Gold? Wie werden sich die Märkte weiter entwickeln, ist Panik angebracht? Oder soll der alte Spruch: Kaufen, wenn die Kanonen donnern, Anwendung finden? Ist der Krieg in Nahost der ideale Zeitpunkt für einen Börsengang? Mehr im Video.
