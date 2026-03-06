Die Kanonen donnern 05.03.2026

Mani Schmid und Uli Kirstein geben als Die Börsenbuben einen kurzen Einblick in die aktuelle Lage, und die ist durch den Krieg in Iran heiß genug: Sollen Anleger jetzt raus aus Aktien und rein in Gold ? Wie werden sich die Märkte weiter entwickeln, ist Panik angebracht? Oder soll der alte Spruch: Kaufen, wenn die Kanonen donnern, Anwendung finden? Ist der Krieg in Nahost der ideale Zeitpunkt für einen Börsengang? Mehr im Video.