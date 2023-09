Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. ARM, Adobe, Tesla und Netflix)

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.



NVIDIA Tesla Arm Apple C3.ai Visa Block Advanced Micro Devices Carvana General Motors

Arm-Aktie kämpft nach Börsengang um Erhalt der Gewinne

Die Bewertung des in der letzten Woche abgeschlossenen Börsengangs von Arm steht noch aus, aber die Stimmung ist in dieser Woche rückläufig. Die Aktien sind heute um 5,3 % auf gefallen und werden heute zum dritten Mal in Folge an Boden verlieren und sich dem IPO-Preis von 51 $ annähern.



Der Chipdesigner kam mit einer sehr hohen Bewertung auf den Markt, die durch eine neue Strategie und nicht durch das heutige Geschäft untermauert wird. Vor diesem Hintergrund sagte Bernstein heute, dass der Aufschlag von Arm auf die Hoffnung zurückzuführen ist, dass das Unternehmen ein großer Gewinner im Bereich der künstlichen Intelligenz sein kann. Es sei jedoch noch zu früh, um zu beurteilen, welche Art von Erfolg das Unternehmen haben wird, da das Unternehmen ein Underperform-Rating und ein Kursziel von nur 46 US-Dollar vergeben hat.



Die Tatsache, dass auch andere wichtige Chipaktien rückläufig waren und der Philadelphia Semiconductor Index gestern ein Monatstief erreichte, bevor er sich wieder erholte, wird der Performance von Arm nicht gerade zuträglich sein.

Instacart-Börsengang : Werden die Märkte seine Bewertung annehmen?

Instacart, das offiziell unter dem Namen Maplebear firmiert, hat heute als zweites Unternehmen den Markt für Börsengänge getestet, nachdem der britische Halbleiterentwickler Arm vor weniger als einer Woche seinen Blockbuster-Börsengang abgeschlossen hat.



Der Preis für den Börsengang von Instacart liegt bei 30 US-Dollar und damit am oberen Ende der revidierten Preisspanne, die aufgrund der starken Nachfrage von einer ursprünglichen Zielspanne von 26 bis 28 US-Dollar angehoben wurde. Der Handel wird irgendwann heute beginnen.

Die Aktie des Lebensmittellieferdienstes ist anschließend mit einem ersten Kurs von 42 USD in den Handel gestartet. Dies entspricht einem kräftigen Kursaufschlag von 40 % im Vergleich zum Ausgabepreis von 30 USD.

Das bedeutet, dass Instacart mit einer Bewertung von 9,9 Milliarden Dollar auf den Markt kommt und ein Kurs-Umsatz-Verhältnis hat, das in der Größenordnung von Konkurrenten wie DoorDash und Uber liegt. Das ist immer noch ein deutlicher Rückgang gegenüber der Bewertung von 39 Milliarden Dollar, die Instacart auf seinem Höhepunkt während der Pandemie erzielte, und dem Preis von 24 Milliarden Dollar, den das Unternehmen nach Abschluss einer Kapitalbeschaffung Mitte 2022 hatte.



Die Tatsache, dass Instacart in den letzten 18 Monaten unter dem Strich profitabel war, während seine Konkurrenten rote Zahlen schrieben, dürfte die Bewertung stützen und könnte das Interesse von Anlegern wecken, die auf der Suche nach schnell wachsenden Tech-Aktien sind, die ebenfalls Gewinne erzielen und sich selbst tragen können. Es ist jedoch nicht alles eitel Sonnenschein und Rosen. Instacart sieht sich mit einem langsameren Wachstum und einem stärkeren Wettbewerb konfrontiert und wird nicht sehr lange profitabel bleiben - all das könnte die Nachfrage nach der Aktie beeinträchtigen.

Diese und alle anderen US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Wall Street diskutiert über die Stärke der Apple iPhone 15-Bestellungen

Die Apple-Aktie steigt um 0,6 % und baut ihre gestrigen Kursgewinne weiter aus, nachdem die Analysten unterschiedliche Meinungen über die Vorbestellungszahlen für das neue iPhone 15 geäußert haben.



Morgan Stanley und Wedbush sind der Meinung, dass die Vorbestellungen für das neue Gerät die Erwartungen übertreffen, da sich mehr Kunden für die teureren Modelle entscheiden, insbesondere für das Pro Max, dessen Preis um 100 Dollar erhöht wurde. Beide sehen dies als Rückenwind und sehen Aufwärtspotenzial für den Aktienkurs, wenn die Nachfrage auf diesem Niveau bleibt oder sich weiter verbessert.



Zu denjenigen, die einen pessimistischeren Ton anschlugen, gehörte JPMorgan, das sagte, die Nachfrage sei "sehr ähnlich" wie beim iPhone 14 im letzten Jahr. Barclays sagte auch, dass dies ein "schwieriger" Zyklus für das iPhone 15 in China sein könnte, "mit einer negativen Mixverschiebung aufgrund schwächerer Verbraucherausgaben und makroökonomischem Druck". Bernstein sagte, dass die Apple-Aktie nach der Veröffentlichung eines neuen iPhones dazu neigt, auf der Stelle zu treten, und dass sie das Risiko-Ertrags-Profil als neutral bis leicht negativ" ansieht, angesichts der Premium-Bewertung gegenüber den Konkurrenten.

Tesla-Preissenkungen führen zu niedrigeren Gewinnschätzungen

Die Aktien von Tesla sind um 0,2 % gestiegen, nachdem sie gestern abgestürzt waren, nachdem Goldman Sachs seine Gewinnschätzungen für dieses und das nächste Jahr gesenkt hatte, da der Elektroautohersteller weiterhin die Preise senkt und die Gewinnspannen verringert, um die Nachfrage zu steigern. Analyst Mark Delaney sagte, dass Tesla die Preise bis 2024 weiter senken könnte.



Der Broker reduzierte seine EPS-Schätzung für 2023 auf 2,90 $ von 3,00 $ und senkte seine Prognose für 2024 auf 4,15 $ von 4,25 $.



Unterdessen dementierte CEO Elon Musk gestern Berichte des Wall Street Journal, wonach Tesla Gespräche über den Bau einer Fabrik in Saudi-Arabien führt.

Alle US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:









Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:









Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:









Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.