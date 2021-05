Die reichsten Österreicher

Die US-Amerikaner Zuckerberg, Musk & Co. finden immer wieder ihren Weg auf die obersten Plätze der Forbes-Milliardärslisten - doch auch Österreich hat einige Milliardäre hervorgebracht. Wer sind sie und können sie im internationalen Vergleich mithalten?

2020 gab es dem Wirtschaftsmagazin Forbes zufolge so viele Milliardäre wie noch nie: Insgesamt seien es 2.755 Superreiche gewesen - 660 mehr als im Vorjahr. 493 darunter seien ganz neu hinzugekommen - trotz Pandemie konnten offenbar ganze 86 Prozent der Milliardäre auf der Forbes-Liste ihr Vermögen ausbauen. Rechnet man das Vermögen aller Milliardäre der Welt zusammen, besitzen sie 13,1 Billionen US-Dollar, 2020 waren es noch knapp fünf Billionen US-Dollar weniger. Die meisten Milliardäre kommen aus den USA (742) und aus China (698), doch auch ein paar Österreicher schaffen es in diesem Jahr wieder auf die Liste. Die zehn reichsten unter ihnen werden in diesem Ranking vorgestellt. Als Quelle für dieses Ranking dient Forbes, Stand der Daten ist der 10. Mai 2021.

Redaktion finanzen.at