12.08.2025 18:52:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Dienstag:

1. Wiener Privatbank +3,07 Prozent 2. DO & CO +3,00 Prozent 3. Frequentis +2,07 Prozent 4. SBO +2,06 Prozent 5. Strabag +1,76 Prozent 6. Palfinger +1,62 Prozent 7. FACC +1,60 Prozent 8. Marinomed +1,46 Prozent 9. Agrana +1,32 Prozent 10. AT&S +1,20 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer von Dienstag:

1. Addiko Bank -3,40 Prozent 2. Rosenbauer -3,21 Prozent 3. Wolford -2,70 Prozent 4. Lenzing -2,57 Prozent 5. RBI -2,08 Prozent 6. UBM -1,93 Prozent 7. CA Immo -1,35 Prozent 8. Zumtobel -1,03 Prozent 9. Erste Group -0,98 Prozent 10. Andritz -0,48 Prozent

mik

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX letztlich etwas leichter -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt pendelte am Dienstag um die Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich unterdessen unbeständig. Die US-Börsen notieren in Grün. Die asiatische Börsen legten am Dienstag zu.
