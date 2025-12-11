11.12.2025 18:23:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Donnerstag:

1. Wienerberger +3,15 Prozent 2. RBI +2,84 Prozent 3. DO & CO +2,41 Prozent 4. Pierer Mobility +2,03 Prozent 5. Mayr-Melnhof +1,85 Prozent 6. Vienna Insurance +1,79 Prozent 7. Andritz +1,75 Prozent 8. Semperit +1,73 Prozent 9. Palfinger +1,67 Prozent 10. voestalpine +1,56 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Donnerstag:

1. Robeco -6,25 Prozent 2. Frauenthal -2,63 Prozent 3. Zumtobel -2,52 Prozent 4. Manner -1,92 Prozent 5. Flughafen Wien -1,87 Prozent 6. UBM -1,83 Prozent 7. Uniqa -1,72 Prozent 8. EuroTeleSites -1,50 Prozent 9. CA Immo -1,40 Prozent 10. Porr -1,13 Prozent

spa

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: Asiens Börsen legen am Freitag teils kräftig zu
Vor dem Wochenende verzeichnen die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen