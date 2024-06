Dienstagshandel in Zürich: SMI zeigt sich letztendlich leichter

So performte der SMI schlussendlich.

Der SMI gab im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,58 Prozent auf 12 086,31 Punkte nach. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,398 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 12 104,21 Zählern und damit 0,437 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (12 157,29 Punkte).

Das Tagestief des SMI betrug 12 054,76 Punkte, das Tageshoch hingegen 12 124,62 Zähler.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 931,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2024, stand der SMI bei 11 637,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, wies der SMI 11 221,22 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 8,20 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 12 295,18 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Die Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Richemont (+ 2,74 Prozent auf 144,35 CHF), Sika (-0,04 Prozent auf 257,10 CHF), Givaudan (-0,05 Prozent auf 4 347,00 CHF), Novartis (-0,12 Prozent auf 95,89 CHF) und Swisscom (-0,20 Prozent auf 505,50 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil UBS (-3,18 Prozent auf 26,51 CHF), Partners Group (-1,62 Prozent auf 1 152,00 CHF), Geberit (-1,28 Prozent auf 540,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,90 Prozent auf 49,67 CHF) und Alcon (-0,89 Prozent auf 80,08 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 6 704 547 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SMI mit 251,449 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,75 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,80 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at