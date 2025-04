SLI aktuell: SLI verbucht nachmittags Gewinne

Am Dienstag legt der SLI um 15:42 Uhr via SIX um 0,55 Prozent auf 2 043,35 Punkte zu. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,999 Prozent stärker bei 2 052,50 Punkten, nach 2 032,20 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 055,38 Punkte, das Tagestief hingegen 2 039,87 Zähler.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, den Wert von 2 115,10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2024, wurde der SLI auf 1 917,12 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 923,91 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 6,34 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 913,80 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Temenos (+ 5,14 Prozent auf 71,60 CHF), Logitech (+ 1,73 Prozent auf 75,20 CHF), Adecco SA (+ 1,67 Prozent auf 26,86 CHF), Swiss Re (+ 1,13 Prozent auf 151,70 CHF) und Holcim (+ 1,08 Prozent auf 95,52 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil ams-OSRAM (-3,27 Prozent auf 7,45 CHF), Sandoz (-2,51 Prozent auf 36,11 CHF), Swatch (I) (-0,79 Prozent auf 150,50 CHF), Alcon (-0,65 Prozent auf 82,68 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,44 Prozent auf 202,60 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 501 222 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 247,427 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

2025 präsentiert die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Adecco SA-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,38 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at