Digicontent präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Digicontent hat am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 1,64 INR. Im letzten Jahr hatte Digicontent einen Gewinn von 1,86 INR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Digicontent 1,32 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at