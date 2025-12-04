Digital Asset Technologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Digital Asset Technologies hat am 02.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,090 CAD. Im Vorjahr hatten -0,150 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at