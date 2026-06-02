Diligent Industries legte Quartalsergebnis vor

Diligent Industries hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,01 INR. Im letzten Jahr hatte Diligent Industries einen Gewinn von 0,020 INR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Diligent Industries mit einem Umsatz von insgesamt 298,5 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 520,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 42,60 Prozent verringert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,110 INR gegenüber 0,170 INR je Aktie im Vorjahr.

Der Jahresumsatz wurde auf 1,53 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,44 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at