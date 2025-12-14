Discovery Holdings LtdShs Aktie
WKN: 338558 / ISIN: ZAE000022331
|
14.12.2025 15:11:46
Discovery Capital Cashes in After Iren Shares Rocket 222% Higher in Q3
According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated Nov. 14, 2025, Discovery Capital Management, LLC sold 784,600 shares of Iren Limited (NASDAQ:IREN) in the third quarter. The post-trade stake stands at 3,365,700 shares, valued at $157.95 million as of Sept. 30, 2025.Discovery Capital Management, LLC reduced its Iren stake, which now accounts for 8.66% of AUM, ranked as the fund’s 2nd-largest holdingContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
