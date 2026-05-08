Discovery Communications B präsentierte Quartalsergebnisse

Discovery Communications B hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Discovery Communications B vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,17 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,180 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Discovery Communications B in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,80 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,90 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 8,98 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at