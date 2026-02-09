Dive präsentierte Quartalsergebnisse

Dive hat am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,33 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dive ein EPS von 14,79 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,69 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3,35 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at