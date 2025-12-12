Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
12.12.2025 12:50:00
DMA: Google droht hohe EU-Geldstrafe wegen Play Store
Google könnte Anfang nächsten Jahres mit einer möglicherweise hohen Geldstrafe der EU rechnen, wenn es keine weiteren Anpassungen am Play Store vornimmt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
