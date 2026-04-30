dMY Technology Group A legte Quartalsergebnis vor

dMY Technology Group A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,08 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat dMY Technology Group A mit einem Umsatz von insgesamt 370,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 262,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 41,14 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at