Doman Building Materials Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Doman Building Materials Group hat am 08.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,27 CAD. Im Vorjahresquartal hatte Doman Building Materials Group ebenfalls ein EPS von 0,270 CAD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Doman Building Materials Group mit einem Umsatz von insgesamt 762,0 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 793,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 3,94 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at