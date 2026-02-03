Dongbu präsentierte Quartalsergebnisse

Dongbu hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Dongbu hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2034,41 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -948,000 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 523,71 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 416,30 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 3048,40 KRW gegenüber -4590,000 KRW je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1 758,63 Milliarden KRW, während im Vorjahr 1 688,37 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at