Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen zum Start zu

Der SDAX knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Am Donnerstag tendiert der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,34 Prozent höher bei 14 448,29 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 117,293 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,203 Prozent höher bei 14 428,51 Punkten in den Handel, nach 14 399,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 14 428,51 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 448,29 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der SDAX bereits um 0,287 Prozent. Vor einem Monat, am 20.05.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 15 197,37 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 20.03.2024, den Wert von 13 858,59 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 20.06.2023, bei 13 404,06 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 4,54 Prozent zu Buche. Bei 15 337,24 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell ATOSS Software (+ 3,14 Prozent auf 230,00 EUR), Hypoport SE (+ 2,46 Prozent auf 291,40 EUR), PVA TePla (+ 1,48 Prozent auf 16,45 EUR), SFC Energy (+ 1,35 Prozent auf 22,50 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (+ 1,30 Prozent auf 1,25 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,38 Prozent auf 17,46 EUR), STO SE (-2,05 Prozent auf 162,40 EUR), RENK (-0,80 Prozent auf 25,99 EUR), SGL Carbon SE (-0,72 Prozent auf 6,91 EUR) und INDUS (-0,61 Prozent auf 24,45 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Im SDAX sticht die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 48 081 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 15,175 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Schaeffler-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,66 erwartet. Die Schaeffler-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,89 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at