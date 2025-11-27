DoorDash Aktie
WKN DE: A2QHEA / ISIN: US25809K1051
|
28.11.2025 00:27:15
DoorDash (DASH) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.Nov. 5, 2025, 8:41 p.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DoorDashmehr Nachrichten
|
19.11.25
|Aufschläge in New York: S&P 500 letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
14.11.25
|Minuszeichen in New York: S&P 500 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
14.11.25
|Freundlicher Handel: Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
14.11.25
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 mittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.11.25
|S&P 500-Papier DoorDash-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DoorDash von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
14.11.25
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
07.11.25
|S&P 500-Wert DoorDash-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DoorDash-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
06.11.25
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
Analysen zu DoorDashmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DoorDash
|168,48
|0,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX etwas höher -- Dow fester -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigt sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentiert sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch der Dow legt zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.