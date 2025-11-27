Doro A präsentierte Quartalsergebnisse

Doro A hat am 26.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,90 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,990 SEK je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 247,7 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 217,7 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

