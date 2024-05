Doshisha stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Doshisha lud am 09.05.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete.

Das EPS wurde auf 23,84 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Doshisha 18,45 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Doshisha im vergangenen Quartal 21,12 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Doshisha 20,97 Milliarden JPY umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 169,42 JPY, nach 164,34 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 105,82 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 105,71 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 173,70 JPY und einen Umsatz von 107,50 Milliarden JPY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at