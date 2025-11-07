DeVry Education Group Aktie
WKN: 896425 / ISIN: US2518931033
|
07.11.2025 13:51:30
DoubleVerify Holdings, Inc. Q3 Profit Retreats
(RTTNews) - DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) released earnings for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line came in at $10.20 million, or $0.06 per share. This compares with $18.20 million, or $0.10 per share, last year.
Excluding items, DoubleVerify Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $36.07 million or $0.22 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.2% to $188.62 million from $169.56 million last year.
DoubleVerify Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $10.20 Mln. vs. $18.20 Mln. last year. -EPS: $0.06 vs. $0.10 last year. -Revenue: $188.62 Mln vs. $169.56 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $207 - $211 Mln
