DoubleVerify legte Quartalsergebnis vor

DoubleVerify lud am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DoubleVerify im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 180,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 165,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at