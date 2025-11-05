Douglas Dynamics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Douglas Dynamics hat am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,33 USD gegenüber 1,36 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 162,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 129,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at