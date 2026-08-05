Dow Jones aktuell: Dow Jones schlussendlich im Plus

Zum Handelsschluss tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,49 Prozent stärker bei 54 349,12 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 24,970 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,822 Prozent leichter bei 53 641,21 Punkten in den Handel, nach 54 085,88 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 54 266,12 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 54 744,33 Punkten lag.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 3,01 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, mit 52 900,07 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 49 298,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, wurde der Dow Jones mit 44 111,74 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,33 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Amgen (+ 4,57 Prozent auf 407,83 USD), Walt Disney (+ 3,65 Prozent auf 101,76 USD), NVIDIA (+ 3,43 Prozent auf 219,22 USD), Sherwin-Williams (+ 2,24 Prozent auf 369,68 USD) und Nike (+ 2,22 Prozent auf 42,45 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Alphabet C (ex Google) (-4,05 Prozent auf 360,13 USD), Chevron (-2,10 Prozent auf 186,41 USD), Amazon (-1,72 Prozent auf 272,65 USD), Microsoft (-1,09 Prozent auf 487,46 USD) und Procter Gamble (-0,82 Prozent auf 146,80 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 40 577 987 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,333 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,07 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 3,93 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at