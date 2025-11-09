Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
Down 50%, Should You Buy the Dip on Quantum Computing?
The company Quantum Computing (NASDAQ: QUBT) shares the same name as one of the hottest trends in tech, but it's not necessarily the best quantum computer stock to buy. Shares in competitors like Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI), or big tech companies investing heavily in this technology, like IBM, may be better buys than Quantum Computing, which calls itself QCi for short.That said, all quantum computing stocks are now trending lower. QCi's shares are down nearly 50% from their 52-week high. Last month, the hype surrounding this investing trend started to simmer down. More recently, renewed concerns about a possible broad market sell-off have led to stock market volatility, placing more pressure on shares.Following any sell-off, the question that often comes up is: Is it time to buy the dip? In many cases, the answer is no, but that may not be the case with QCi.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
