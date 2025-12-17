DAX 40

23 960,59
-116,28
-0,48 %
17.12.2025 07:32:38

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax wenig bewegt erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Eine bislang durchwachsene Woche dürfte für den DAX am Mittwoch mit knappen Gewinnen weitergehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,1 Prozent höher auf 24.112 Punkte. Er behauptet sich damit weiter über der psychologisch wichtigen Marke von 24.000 Punkten. Das Rekordhoch aus dem Oktober ist mit 24.771 Punkten aber etwas entfernt. Nach dem Anstieg bis Mitte Dezember und der jüngsten Stagnation kann von einer vorweihnachtlichen Jahresendrally keine Rede mehr sein. "Nachhaltige Kauflaune will beim deutschen Leitindex aktuell einfach nicht aufkommen", schrieb der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Anleger hatten zuletzt begonnen, bei gut gelaufenen Aktien Gewinne mitzunehmen und in vereinzelte Erholungskandidaten umzuschichten.

USA: - DOW SCHWÄCHER - Die US-Börsen haben am Dienstag uneinheitlich geschlossen. Während der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial nach einem stabilen Start schwächer aus dem Handel ging, gelang dem überwiegend mit Technologiewerten bestückten NASDAQ 100 der Sprung in die Gewinnzone. Unterstützung kam vom Schwergewicht Tesla. Die Aktie erreichte kurz vor dem Börsenschluss ein Rekordhoch. Der Dow, der noch am Freitag bei 48.887 Punkten eine neue Bestmarke erreicht hatte, gab um 0,62 Prozent auf 48.114,26 Punkte nach.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Die leichte Erholung bei US-Technologiewerten sorgte insgesamt für etwas Rückenwind. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 nach den Verlusten am Vortag kurz vor dem Handelsende um rund 0,3 Prozent zu. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen kletterte um rund 1,8 Prozent nach oben und in der chinesischen Sonderverwaltungszone gewann der Hang-Seng-Index (Hang Seng) zuletzt rund 0,8 Prozent.

^

DAX 24.076,87 -0,63%

XDAX 24.111,35 -0,29%

EuroSTOXX 50 5.717,83 -0,60%

Stoxx50 4.820,59 -0,66%

DJIA 48.114,26 -0,62%

S&P 500 6.800,26 -0,24%

NASDAQ 100 25.132,94 0,26%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 127,55 -0,06%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1729 -0,16%

USD/Yen 155,15 0,23%

Euro/Yen 181,98 0,07%°

BITCOIN:

^

Bitcoin 86.756 -1,24%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

^

Brent 59,76 0,84 USD

WTI 56,10 0,83 USD°

/jha/

