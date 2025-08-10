dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Ministerin will nach Landtagswahl im VW-Aufsichtsrat bleiben

WOLFSBURG - Trotz Kritik an ihrer Rolle im Aufsichtsrat von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) will Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg das Mandat auch nach der Landtagswahl 2027 behalten - sofern sie dann wieder der Landesregierung angehört. Auf die Frage, ob sie weitermachen möchte, antwortete die Grünen-Politikerin mit einem klaren "Ja". Kritiker hatten bemängelt, dass ihr Ressort keinen direkten Bezug zur Autobranche hat. Gerade in Krisenzeiten sei es jedoch wichtig, dass beide Regierungsparteien Verantwortung übernähmen, sagte Hamburg der Deutschen Presse-Agentur.

ING-Deutschland-Chef: 'Lücken im Angebot zügig schließen'

FRANKFURT - Keine Kunden zweiter Klasse, aber mehr Angebote und Anreize für bestimmte Kundengruppen - ING-Deutschland-Chef (ING Group) Lars Stoy drückt bei der Weiterentwicklung der Direktbank aufs Tempo. "Wir haben ein paar offensichtliche Lücken im Angebot, die wir so zügig wie möglich schließen wollen", sagte der Manager, der das Institut seit 1. Januar 2025 führt, der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. "Der Zettel, den wir in den vergangenen sieben Monaten gefüllt haben, ist lang."

Palantir wehrt sich: Datenabfluss 'technisch ausgeschlossen'

MÜNCHEN/BERLIN - Nach jahrelanger Kritik wehrt sich die US-Firma Palantir gegen Vorwürfe mangelnder Datensicherheit beim umstrittenen Einsatz ihrer Datenanalyse-Software bei deutschen Polizeien. "Eine Übertragung oder ein Abfluss von Daten - etwa in die USA - ist technisch ausgeschlossen", sagte ein Unternehmenssprecher der Deutschen Presse-Agentur. In Bayern, Nordrhein-Westfalen und Hessen, wo die Polizei Palantir-Programme nutzt, werde die Software "ausschließlich" auf Servern der Polizei betrieben.

'Russisch Roulette': Viele PCs laufen noch mit Windows 10

BERLIN - Millionen Personal Computer in Deutschland benötigen dringend ein Update. Am 14. Oktober schickt Microsoft das bisher populärste PC-Betriebssystem der Welt - Windows 10 - in den Ruhestand. Das bedeutet, dass es keine kostenlosen Updates mehr für Windows 10 geben wird, mit denen neu entdeckte Schwachstellen ausgebügelt werden. Mit dem Support-Ende riskieren Nutzer dann, Opfer unentdeckter und nicht behobener Sicherheitslücken zu werden, wenn sie vorher nichts unternehmen.

ROUNDUP: Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels

ISTANBUL/HAMBURG - Die Entwicklung betrifft Schokolade, Aufstriche und Müsli. Die Haselnusspreise sind seit Jahresbeginn bis nun zur Erntezeit um mehr als ein Drittel gestiegen, was in Deutschland Unternehmen wie Ritter Sport, Seeberger oder Zentis trifft.

Glencore übernimmt Batterie-Recycler Li-Cycle

ZÜRICH/MAGDEBURG - Der kanadische Batterie-Recycler Li-Cycle, der bei Magdeburg eine der größten Recyclingfabriken Europas entwickelt, ist vom Schweizer Unternehmen Glencore übernommen worden. Die Übernahme fand bereits am Freitag statt, wie Glencore auf seiner Internetseite mitteilte. Das Schweizer Unternehmen bezeichnet sich selbst als eines der größten Rohstoffunternehmen der Welt. Als eines von 47 EU-Projekten zu kritischen Rohmaterialien entwickelt das Unternehmen in Italien eine Wertschöpfungskette für das Batterierecycling.

Neues Disney-Kreuzfahrtschiff verlässt Baudock

PAPENBURG - Ein neues Kreuzfahrtschiff für den US-Konzern Disney (Walt Disney) hat die Bauhalle der Papenburger Meyer Werft verlassen. Unter den Augen von mehreren tausend Schaulustigen wurde die "Disney Destiny" in den Werfthafen geschleppt. Für den Spätsommer ist die Überführung über die Ems in die Nordsee geplant.

Kreise: Gold soll doch nicht mit Zöllen belegt werden

ZÜRICH - Die ganze Aufregung um Zölle für Goldimporte in die USA war möglicherweise vergebens. Die Trump-Regierung habe angedeutet, dass sie eine neue Richtlinie erlassen werde, um klarzustellen, dass Importe von Goldbarren nicht mit Zöllen belegt werden sollten. Dies, nachdem die US-Regierung die Händler mit ihrer Entscheidung, dass diese mit Zöllen belegt werden sollten, überrascht hatte. Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag.

