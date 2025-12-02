dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 02.12.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Bayer sieht Hoffnungsschimmer bei US-Rechtsstreitigkeiten - Kurssprung

LEVERKUSEN - Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer kann rund um die milliardenteuren Rechtsstreitigkeiten um angebliche Gesundheitsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat weiter auf ein Grundsatzurteil des höchsten US-Gerichts hoffen. Der sogenannte Solicitor General - eine Art Generalanwalt der US-Regierung - unterstützt den Antrag des Konzerns auf Prüfung eines Falls durch den US Supreme Court, wie der oberste Gerichtshof mitteilte. Bayer erhofft sich ein Grundsatzurteil dazu, ob Bundesrecht zu Warnhinweisen beim Verkauf der Unkrautvernichter über dem Recht von Bundesstaaten steht. Die im DAX notierte Bayer-Aktie stieg am Dienstag deutlich auf ein Jahreshoch.

ROUNDUP 2: Bilfinger will Umsatz und Marge weiter steigern - Aktie auf Rekord

MANNHEIM/OFFENBACH - Der Industriedienstleister Bilfinger (Bilfinger SE) will in den kommenden Jahren noch schneller wachsen als bisher und zudem profitabler werden. Bis 2030 sei im Schnitt ein jährliches Umsatzplus von 8 bis 10 Prozent angepeilt, teilte das MDax-Unternehmen (MDAX) am Dienstag zum Kapitalmarkttag mit. Davon sollen als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Unternehmenswert (Ebita) 8 bis 9 Prozent übrigbleiben. Wachsen wollen die Mannheimer sowohl aus eigener Kraft als auch durch Zukäufe.

Doosan Bobcat will Wacker Neuson übernehmen - Aktie legt kräftig zu

MÜNCHEN - Der Vorstand von Wacker Neuson (Wacker Neuson SE) befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Übernahme des deutschen Baumaschinenherstellers mit dem südkoreanischen Unternehmen Doosan Bobcat. Der in Seoul börsennotierte Mischkonzern wolle Aktien im Umfang von etwa 63 Prozent des Grundkapitals von Großaktionären der Wacker Neuson erwerben, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstag mit. Zudem plane Doosan ein öffentliches Übernahmeangebot in Form eines Barangebots an alle außenstehenden Aktionäre von Wacker Neuson. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor über ein Interesse von Doosan berichtet. Die Aktie des Baumaschinenherstellers legte zuletzt um rund ein Viertel zu.

Drohnenbauer Helsing und Schaeffler wollen zusammenarbeiten

BERLIN/MÜNCHEN/HERZOGENAURACH - Das Münchner Drohnen-Startup Helsing und der fränkische Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler wollen zusammenarbeiten. Die beiden Unternehmen unterzeichneten beim Rüstungsgipfel in Berlin eine entsprechende Absichtserklärung. Ziel der Kooperation ist es, Helsings Drohnenfertigung auszubauen. Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" darüber berichtet.

ROUNDUP: Prada übernimmt Versace komplett

MAILAND - Das Modehaus Versace gehört jetzt vollständig zu Prada (Prada Spa), einem anderen großen Namen der Modewelt aus Italien. Dies teilte der Prada-Konzern nach der Genehmigung durch alle zuständigen Behörden in Mailand mit. Die Anteile des bisherigen Besitzers Capri Holdings aus den USA seien komplett übernommen worden. Der Kaufpreis war zuvor schon mit 1,25 Milliarden Euro angegeben worden. Der Name Versace, der auf den 1997 ermordeten Firmengründer Gianni Versace zurückgeht, bleibt.

ROUNDUP 2/Schwacher Werbemarkt: RTL Deutschland streicht 600 Stellen

KÖLN - RTL Deutschland streicht im Rahmen einer Neustrukturierung rund 600 Stellen. "Es gibt zwei große Herausforderungen, die wir lösen müssen, um langfristig erfolgreich zu sein", sagte RTL-Deutschlandchef Stephan Schmitter der Deutschen Presse-Agentur. Eine davon sei der tiefgreifende Wandel im Medienmarkt, die andere die schwierige konjunkturelle Lage. Zuvor hatte die "Wirtschaftswoche" über einen großen Stellenabbau bei dem zum Medienkonzern Bertelsmann gehörenden Unternehmen berichtet.

Kreise: Rennen um Warner Bros geht weiter - Netflix weiter dabei

NEW YORK - Das Rennen um eine Übernahme des Medienkonzerns Warner Bros Discovery ist Insidern zufolge am Montag in die nächste Runde gegangen. Die Investmentbanker von Netflix, Paramount Skydance und Comcast hätten während des langen Thanksgiving-Wochenendes an verbesserten Angeboten für Warner Bros als Ganzes oder für Teile davon gearbeitet, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die nun abgegebenen Gebote seien bindend, eine weitere Gebotsrunde sei aber denkbar. Per Montagsschluss kam Warner-Bros. an der Börse auf eine Bewertung von gut 59 Milliarden US-Dollar (51 Mrd Euro).

Apple setzt bei KI wieder auf einen Google-Manager

CUPERTINO - Apple holt im KI-Wettlauf der Tech-Konzerne wieder einen Manager mit jahrelanger Google (Alphabet C (ex Google))-Erfahrung in eine Führungsposition. Der neue Vizepräsident für Künstliche Intelligenz, Amar Subramanya, spielte unter anderem eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Googles aktueller KI-Software Gemini, wie Apple erklärte. Zuletzt war Subramanya seit Juli bei Microsoft.

^

Weitere Meldungen

-Mobilfunk-Frequenzen: Dem Bund drohen Milliardeneinbußen

-ROUNDUP/Schufa öffnet Blackbox - Neuer Score ab Ende März einsehbar

-EU-Kommission: Diskussion um Verbrenner-Aus noch nicht abgeschlossen

-Kanada schließt sich EU-Kreditfonds für Rüstungsprojekte an

-Sammelklage gegen Vodafone zieht sich in die Länge

-Institut: Alzheimer-Medikament Lecanemab von Biogen hat keinen Zusatznutzen

-Einigung für Brose-Standort Würzburg bis 2030

-US-Versicherungschef getötet - Angeklagter will Beweise ausschließen

-Munich Re: Wirbelsturmsaison endet glimpflich - USA und Japan verschont

-Beiträge für Private Krankenversicherung steigen kräftig

-Kaffee zu billig? Aldi Süd und Tchibo streiten über Preise

-ROUNDUP: Finanzen der Pflegeversicherung angespannt

-Bündnis fordert Aus für Böller - Vorbild Niederlande

-Oettinger-Brauerei drohen Streiks nach geplatzter Einigung

-ROUNDUP 2/Schwacher Werbemarkt: RTL Deutschland streicht 600 Stellen

-Schnieder gibt Baufreigaben für viele Autobahnprojekte

-Erster Asterix-Park außerhalb Frankreichs bei Leipzig

-Drohnenabwehreinheit der Bundespolizei in Dienst gestellt

-Internationale Agenturen starten Dienst für Demokratie-News

-Kretschmann: Probleme bei Stuttgart 21 schaden deutschem Image

-Vetorecht soll Doppelentwicklungen bei IT im Bund vermeiden

-Bundesregierung will Rüstungsproduktion breiter aufstellen°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha