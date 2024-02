dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 20.02.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: FMC übertrifft 2023 eigene Ziele leicht - Zuversicht für 2024

BAD HOMBURG - Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care (FMC) St) will auch in diesem Jahr weiter vorankommen. "2024 wird ein Jahr mit beschleunigtem profitablem Wachstum, in dem wir unserem ehrgeizigen mittelfristigen Margenziel näherkommen", sagte Konzernchefin Helen Giza am Dienstag zur Vorstellung der Jahresbilanz in Bad Homburg. Zur Mittagszeit lag die im MDAX notierte Aktie leicht unter Vortagesniveau bei 39,20 Euro, nachdem sie zuvor in der Spitze um fast 5 Prozent angezogen hatte. Die Resultate des Dialysekonzerns hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb Jefferies-Analyst James Vane-Tempest in einer Studie. Das Umsatzziel und das operative Gewinnziel für 2024 entsprächen in etwa der Konsenserwartung.

ROUNDUP: Bayer streicht Dividende wegen Schuldenlast zusammen - Aktie schwankt

FRANKFURT - Bayer streicht auch unter dem Druck milliardenschwerer Rechtsstreitigkeiten in den USA die Dividende zusammen. Für drei Jahre solle nur das gesetzlich geforderte Minimum ausgeschüttet werden, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Montag kurz vor Börsenschluss mit. Für 2023 ergäbe sich daraus eine Dividende von 11 Cent je Aktie, was die Konzernführung auch der Hauptversammlung im April vorschlagen will. Für 2022 hatte Bayer je Aktie noch 2,40 Euro ausgezahlt. Der Konzern erklärte die Einschnitte mit dem Schuldenstand, den hohen Zinsen und einer angespannten Situation beim freien Barmittelfluss (Free Cashflow).

US-Baumarktkette Home Depot erwartet nur langsame Erholung der Geschäfte

ATLANTA - Die weltgrößte Baumarktkette Home Depot rechnet im neuen Geschäftsjahr (bis Ende Januar) nur mit etwas besseren Geschäften. Der Umsatz dürfte 2024 um ein Prozent zulegen, wie der US-Konzern am Dienstag in Atlanta im Bundesstaat Georgia mitteilte. Auf vergleichbarer Basis dürfte allerdings ein Minus von einem Prozent zu Buche stehen. Analysten hatten sich hier vorab ein kleines Plus erhofft.

Walmart rechnet mit langsameren Wachstum - Kauf von Smart-TV-Hersteller Vizio

BENTONVILLE - Der Supermarktkonzern Walmart erwartet wegen Kaufzurückhaltung seiner Kunden ein schwächeres Wachstum im neuen Geschäftsjahr. "Sie sind wählerisch", sagte Finanzvorstand John David Rainey am Dienstag der Nachrichtenagentur Bloomberg. Konsumenten kauften zwar weiter regelmäßig ein, gäben jedoch weniger Geld aus. Die gedämpfte Konsumlaune dürfte in dem bis Ende Januar 2025 laufenden Geschäftsjahr in Teilen anhalten, erklärte der Manager. Der Umsatz dürfte zu konstanten Wechselkursen nur ein Wachstum von drei bis vier Prozent erreichen.

ROUNDUP: Gasekonzern Air Liquide steigert Gewinn - Aktie legt zu

PARIS - Der französische Gase-Hersteller Air Liquide hat im vergangenen Jahr dank einer guten Nachfrage seinen Gewinn gesteigert. Effizienzmaßnahmen sowie Preiserhöhungen in der Industriesparte ließen den Gewinn wachsen. Unternehmenschef Francois Jackow zeigte sich optimistisch, in den kommenden Jahren noch profitabler zu wirtschaften. An der Börse legte die Air-Liquide-Aktie nach den Neuigkeiten deutlich zu.

ROUNDUP: Barclays will Kosten deutlich senken - Milliarden für die Aktionäre

LONDON - Die britische Bank Barclays will mit milliardenschweren Einsparungen ihren Gewinn nach oben treiben. Bis zum Jahr 2026 sollen die Kosten um zwei Milliarden britische Pfund (2,5 Mrd Euro) sinken, teilte das Geldhaus bei der Veröffentlichung seiner Jahresbilanz am Dienstag in London mit. Nach dem Plan von Barclays-Chef C.S. Venkatakrishnan sollen davon vor allem die Anteilseigner profitieren: So will die Bank in den Jahren 2024 bis 2026 insgesamt mindestens 10 Milliarden Pfund für Dividenden und Aktienrückkäufe ausgeben. An der Börse wurden die Neuigkeiten mit einem Kurssprung belohnt.

ROUNDUP: Streiks machen Lufthansa flügellahm - Verhandlungen gehen weiter

FRANKFURT - Die Passagiere der Lufthansa sind am Dienstag erneut auf eine harte Geduldsprobe gestellt worden. Nach mehr als 1000 Flugausfällen infolge eines weiteren Verdi-Warnstreiks am Boden richten sich nun die Hoffnungen auf die Tarifverhandlungen, die am Mittwoch fortgesetzt werden sollen. Parallel zu den Gesprächen in der Frankfurter Lufthansa-Zentrale verhandelt die Gewerkschaft in Berlin mit den privaten Unternehmen der Luftsicherheit. Hier hatten am 1. Februar die rund 25 000 Beschäftigten ebenfalls einen Warnstreik an den Passagierkontrollen veranstaltet und mit mehr als 1100 Flugausfällen für ein ähnliches Ergebnis gesorgt.

EU-Automarkt legt im Januar zu

BRÜSSEL - Das Wachstum der Pkw-Neuzulassungen in der Europäischen Union hat sich nach einem Rücksetzer im Dezember zum Jahresstart erholt. Die Zahl neu zugelassener Autos stieg im Januar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12,1 Prozent auf 851 689, wie der europäische Branchenverband Acea am Dienstag in Brüssel mitteilte. Die großen Märkte Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien wuchsen zum Jahresauftakt zum Teil prozentual zweistellig. Der Marktanteil batterieelektrischer Pkw stieg außerdem auf fast 11 Prozent.

