DraftKings Inc. Q3 Loss Rises

(RTTNews) - DraftKings Inc. (DKNG) released Loss for its third quarter of -$468.72 million

The company's bottom line came in at -$468.72 million, or -$0.94 per share. This compares with -$256.79 million, or -$0.52 per share, last year.

Excluding items, DraftKings Inc. reported adjusted earnings of -$0.53 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 16.2% to $1.329 billion from $1.144 billion last year.

DraftKings Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$468.72 Mln. vs. -$256.79 Mln. last year. -EPS: -$0.94 vs. -$0.52 last year. -Revenue: $1.329 Bln vs. $1.144 Bln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 6.35 B To $ 6.55 B

Fiscal Year 2027 Guidance 2027 revenue guidance range of $7.35 billion to $7.75 billion