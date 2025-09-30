Draganfly Aktie
WKN DE: A3CSQN / ISIN: CA26142Q2053
|
30.09.2025 21:25:58
Draganfly Stock Gains 18% On U.S. Army Flex FPV Drone Selection
(RTTNews) - Draganfly Inc. (DPRO) shares rose 17.89 percent to $8.19 on Tuesday, climbing $1.24, after the company announced it was selected by the U.S. Army to provide Flex FPV drone systems. The stock opened at $8.24 and traded between $7.85 and $9.55, compared with a previous close of $6.95 on the Nasdaq. Trading volume surged to 57.98 million shares, well above the average of 3.72 million. Draganfly now trades within a 52-week range of $1.63 to $9.55.
The initial order includes delivery of high-performance Flex FPV drones, establishment of on-site manufacturing at overseas U.S. Forces facilities, and training for Army personnel, aiming to enhance operational readiness and secure NDAA-compliant supply chains.
