DroneShield-Aktie steigt weiter: Neue Bestmarke voraus?

Die DroneShield-Aktie hat im Jahresverlauf bereits enorme Gewinne erzielt und zieht die Aufmerksamkeit von Anlegern weltweit auf sich. Der langfristige Aufwärtstrend scheint gesichert.

• DroneShield-Aktie mit Aufwärtsbewegung• Allzeithoch rückt wieder näher• Wachsende Nachfrage nach Drohnenabwehr-Technologie bleibt Haupttreiber

Die DroneShield-Aktie hat am Freitag an der australischen Börse erneut um 1,63 Prozent zugelegt und kostete damit zuletzt 3,73 AUD. Das Papier befindet sich derzeit in einem Aufwärtstrend: Über die vergangenen drei Monate beträgt das Plus 56,72 Prozent, seit Jahresbeginn sind es sogar beeindruckende 387,58 Prozent. Ein technischer Abwärtstrend wird aktuell nicht erwartet, was den langfristigen Aufwärtstrend bestätigt. Damit könnte in den nächsten Wochen auch das bisherige Rekordhoch aus Mitte August bei 4,39 AUD wieder übertroffen werden.

Wachsende Sicherheitsbedürfnisse treiben DroneShield voran

DroneShield gilt als führender Anbieter von Anti-Drohnen-Systemen und profitiert von der weltweit steigenden Nachfrage nach solcher Technologie. Besonders geopolitische Spannungen und neue Sicherheitsherausforderungen sorgen für einen dauerhaften Bedarf an zuverlässigen Drohnenerkennungssystemen. Das könnte sich als struktureller Wachstumsmotor für DroneShield erweisen. Das Unternehmen gewinnt regelmäßig neue Aufträge und stärkt seine Marktstellung. Dies verleiht Zuversicht, dass der Kurszuwachs nicht nur eine kurzfristige Überreaktion ist, sondern auf soliden Fundamentaldaten beruht.

Internationale Expansion und hohe Sichtbarkeit als Wachstumstreiber

Besonders bemerkenswert ist die hohe Wahrnehmung des Unternehmens als globaler Akteur: DroneShield plant, seine Präsenz in den USA auszubauen und wurde kürzlich in den S&P/ASX 200 Index aufgenommen. Vor allem letzteres dürfte den Bekanntheitsgrad der Aktie erhöhen und sie für institutionelle Anleger attraktiver machen.

