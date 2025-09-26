|Wachstumstreiber
|
26.09.2025 12:44:41
DroneShield-Aktie steigt weiter: Neue Bestmarke voraus?
• Allzeithoch rückt wieder näher
• Wachsende Nachfrage nach Drohnenabwehr-Technologie bleibt Haupttreiber
Die DroneShield-Aktie hat am Freitag an der australischen Börse erneut um 1,63 Prozent zugelegt und kostete damit zuletzt 3,73 AUD. Das Papier befindet sich derzeit in einem Aufwärtstrend: Über die vergangenen drei Monate beträgt das Plus 56,72 Prozent, seit Jahresbeginn sind es sogar beeindruckende 387,58 Prozent. Ein technischer Abwärtstrend wird aktuell nicht erwartet, was den langfristigen Aufwärtstrend bestätigt. Damit könnte in den nächsten Wochen auch das bisherige Rekordhoch aus Mitte August bei 4,39 AUD wieder übertroffen werden.
Wachsende Sicherheitsbedürfnisse treiben DroneShield voran
DroneShield gilt als führender Anbieter von Anti-Drohnen-Systemen und profitiert von der weltweit steigenden Nachfrage nach solcher Technologie. Besonders geopolitische Spannungen und neue Sicherheitsherausforderungen sorgen für einen dauerhaften Bedarf an zuverlässigen Drohnenerkennungssystemen. Das könnte sich als struktureller Wachstumsmotor für DroneShield erweisen. Das Unternehmen gewinnt regelmäßig neue Aufträge und stärkt seine Marktstellung. Dies verleiht Zuversicht, dass der Kurszuwachs nicht nur eine kurzfristige Überreaktion ist, sondern auf soliden Fundamentaldaten beruht.
Internationale Expansion und hohe Sichtbarkeit als Wachstumstreiber
Besonders bemerkenswert ist die hohe Wahrnehmung des Unternehmens als globaler Akteur: DroneShield plant, seine Präsenz in den USA auszubauen und wurde kürzlich in den S&P/ASX 200 Index aufgenommen. Vor allem letzteres dürfte den Bekanntheitsgrad der Aktie erhöhen und sie für institutionelle Anleger attraktiver machen.
Redaktion finanzen.at
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach neuen Pharmazöllen warten Anleger auf US-Inflationsdaten: ATX fällt zurück -- DAX legt zu -- Asiens Börsen beenden Handelswoche tiefer.
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Freitag im Handelsverlauf wieder zurück an die Nulllinie. Der DAX zeigt sich höher. Anleger in Asien trennten sich am Freitag mehrheitlich von ihren Investments.