DyDo DRINCO legte Quartalsergebnis vor

DyDo DRINCO hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 3,49 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DyDo DRINCO noch ein Gewinn pro Aktie von -90,040 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DyDo DRINCO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 55,24 Milliarden JPY im Vergleich zu 52,96 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at