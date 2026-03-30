30.03.2026 06:31:29

Dynagreen Environmental Protection Group legte Quartalsergebnis vor

Dynagreen Environmental Protection Group veröffentlichte am 27.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,060 CNY erwirtschaftet worden.

Dynagreen Environmental Protection Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 951,7 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 854,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,440 CNY gegenüber 0,420 CNY je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,39 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 3,52 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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