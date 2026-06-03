Dynamite Blockchain präsentierte Quartalsergebnisse

Dynamite Blockchain lud am 01.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,020 CAD. Im Vorjahr waren -0,050 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at