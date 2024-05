E-L Financial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

E-L Financial hat am 08.05.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 161,41 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei E-L Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 84,64 CAD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat E-L Financial in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 41,68 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 764,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 1,31 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at