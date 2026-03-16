|
16.03.2026 06:31:29
EARTH INFINITY: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
EARTH INFINITY hat sich am 13.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 2,76 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EARTH INFINITY 1,32 JPY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,98 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneins
An den asiatischen Börsen zeigen sich zum Wochenstart mit unterschiedlichen Vorzeichen.