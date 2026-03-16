EARTH INFINITY: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

EARTH INFINITY hat sich am 13.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 2,76 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EARTH INFINITY 1,32 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,98 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at