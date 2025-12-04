Eba: CET1-Kapital europäischer Banken steigt per 2Q/25

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Eigenkapitalausstattung europäischer Banken hat sich nach Aussage der European Banking Authority (Eba) weiter verbessert. Wie die Eba im Zuge ihres aktuellen Risikoeinschätzungsberichts mitteilte, stieg die CET1-Eigenkapitalquote von 119 Instituten aus 25 Ländern bis zum zweiten Quartal dieses Jahres gegenüber dem Vorjahresquartal um 23 Basispunkte auf ein Rekordniveau von 16,3 Prozent der risikogewichteten Aktiva. Der Anstieg entsprach 1.647 Milliarden Euro.

Die Institute übererfüllten die Eigenkapitalanforderung damit durchschnittlich um 500 Basispunkte. Die Ergänzungskapitalquote (AT1) lag bei knapp 1,4 Prozent und die AT2-Quote bei 2,6 Prozent. Die ungewichtete Eigenkapitalquote (Leverage Ratio") betrug 5,9 Prozent. Zugleich betrug die Eigenkapitalverzinsung 10,7 Prozent, wobei der Nettozinsertrag um 2,9 Prozent unter dem Niveau des zweiten Quartals 2024 lag.

Die Liquiditätskennziffern LCR (161,7 Prozent) und NSFR (127,2 Prozent) überstiegen die regulatorischen Vorgaben. "Einige Banken könnten Fremdwährungsliquiditätsrisiken ausgesetzt sein, vor allem in US-Dollar, obwohl der Anteil der Banken mit einer LCR kleiner 100 in den vergangenen Quartalen gesunken ist", teilte die Eba mit.

Trotz des insgesamt positiven Urteils mahnt der Bankenregulierer zur Vorsicht: "Geopolitische Instabilität, globale Handelsspannungen und steigende Staatsschulden erhöhen die Risiken für europäische Banken, was zu höheren Risikoprämien auf Staatsanleihen und volatileren Refinanzierungsmärkten führt", warnt die EBA. Banken im EU/EWR-Raum blieben aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten weiterhin sehr anfällig für externe Schocks.

Geopolitische und geoökonomische Risiken beeinflussten mittlerweile nicht nur die Marktvolatilität, sondern auch die Qualität der Vermögenswerte, die Kreditvergabestrategien und das Risikomanagement der Banken. "Die operationellen Risiken bleiben hoch, angetrieben durch Cyber-Bedrohungen, Betrug und rechtliche Risiken", urteilt die Eba außerdem.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2025 12:00 ET (17:00 GMT)