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18.05.2026 06:31:29
Ebara: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Ebara hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 40,13 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 34,18 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Ebara im vergangenen Quartal 246,31 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ebara 212,65 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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