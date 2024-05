eBay verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

eBay ließ sich am 01.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat eBay die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

eBay hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,66 Milliarden BRL abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,88 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.

