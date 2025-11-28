Eddy Smart Home Solutions präsentierte Quartalsergebnisse

Eddy Smart Home Solutions hat am 26.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0,01 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,150 CAD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Eddy Smart Home Solutions mit einem Umsatz von insgesamt 1,2 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 72,22 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at