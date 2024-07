Ein Jahr nach Feuer auf Fremantle Highway: Ursache unklar

ROTTERDAM (dpa-AFX) - Ein Jahr nach dem verheerenden Feuer auf dem Autotransporter "Fremantle Highway" vor der niederländischen Nordseeküste ist die Ursache noch ungeklärt. Für die Untersuchung der Brandursache ist nach internationalen Regeln der Flaggen-Staat Panama zuständig, sagte eine Sprecherin des niederländischen Untersuchungs-Instituts für Sicherheitsfragen der Deutschen Presse-Agentur. "Wir stehen in engem Kontakt zu den Behörden".

Die "Fremantle Highway" gehörte damals einer japanischen Reederei, fuhr aber unter der Flagge Panamas. Die Niederlande müssen als betroffener Staat informiert werden. "Wir erwarten aber nicht, dass es in Kürze Ergebnisse gibt."

Der Frachter war auf dem Weg von Bremerhaven nach Singapur, als in der Nacht zum 26. Juli Feuer ausbrach. Bei der Evakuierung starb ein Mann. Der Frachter hatte rund 3800 Autos geladen, darunter knapp 500 E-Autos. Nach Angaben des Kapitäns war das Feuer in einem E-Auto ausgebrochen.

Tagelang lag der brennende Frachter mit 1,6 Millionen Litern Schweröl an Bord vor der Küste. Eine Ölpest war befürchtet worden. Erst nach über einer Woche wurde das Schiff nach Eemshaven an der Grenze zu Niedersachsen geschleppt, später dann nach Rotterdam.

Das Schiff liegt noch immer in Rotterdam. Das Bergungsunternehmen KMS hatte es gekauft und einen neuen Käufer in China gefunden. Doch die Behörden verweigern bisher die Transportgenehmigung. Bei dem Frachter handele es sich um gefährlichen Abfall, der strengen Auflagen unterliege. KMS klagte daraufhin, doch die Richter gaben den Behörden recht.

"Inzwischen wurden alle verbrannten Teile entfernt", sagte ein Sprecher von KMS. Die Behörde will in Kürze neu über eine Transportgenehmigung entscheiden. In China soll das Schiff wieder aufgebaut werden./ab/DP/zb