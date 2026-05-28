Electra legte Quartalsergebnis vor

Electra hat am 25.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0,57 ILS gegenüber 0,730 ILS je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,23 Prozent auf 3,85 Milliarden ILS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,37 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at