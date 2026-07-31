Electrolux (B) (spons ADRs): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Electrolux (B) (spons ADRs) äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Electrolux (B) (spons ADRs) ein Ergebnis je Aktie von 0,070 USD vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,37 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 3,24 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at