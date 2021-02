Elon Musks Firma Neuralink will Chips in Menschen einsetzen - schon in diesem Jahr möglich?

• Elon Musk mit neuen Ankündigungen• Musk spricht bei Clubhouse über neue Versuche bei Neuralink• Forscher aus Österreich sind zurückhaltender

2016 wurde das Startup Neuralink gegründet, mit an Bord war und ist Tesla-Chef und Visionär Elon Musk. Das Ziel von Neuralink ist es, mit Hilfe von Chips im menschlichen Gehirn Krankheiten wie Alzheimer, Demenz und andere Krankheiten und Verletzungen zu behandeln.

Wie Elon Musk kürzlich über Twitter mitteilte, könnte Neuralink "später in diesem Jahr" und "wenn die Dinge gut laufen", erste Versuche starten, in denen Computerchips ins menschliche Gehirn eingesetzt werden. Musk antwortete dabei auf die Frage eines Twitter-Nutzers, der laut eigener Aussage vor 20 Jahren einen Autounfall hatte und seitdem von der Schulter ab gelähmt ist.

Neuralink is working super hard to ensure implant safety & is in close communication with the FDA. If things go well, we might be able to do initial human trials later this year.