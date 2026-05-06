Emco Aktie
WKN DE: A0Q1SV / ISIN: INE078A01026
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06.05.2026 20:32:00
Emco bringt die Elektroschwalbe zurück
Das Lingener Unternehmen Emco hat sich die Markenrechte an der Schwalbe gesichert. Der Elektromotorroller soll demnächst wieder in Suhl gebaut werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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