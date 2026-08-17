|
17.08.2026 06:31:29
Emperador legte Quartalsergebnis vor
Emperador hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 PHP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,130 PHP je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,94 Milliarden PHP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Emperador einen Umsatz von 14,59 Milliarden PHP eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!