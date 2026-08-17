Emperador legte Quartalsergebnis vor

Emperador hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 PHP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,130 PHP je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,94 Milliarden PHP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Emperador einen Umsatz von 14,59 Milliarden PHP eingefahren.

Redaktion finanzen.at