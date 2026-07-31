Employers legte Quartalsergebnis vor

Employers hat am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 1,59 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Employers 1,23 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 220,2 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 10,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Employers 246,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at