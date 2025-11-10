Empower: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Empower hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Empower ein EPS von -0,050 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,23 Prozent auf 138,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 134,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at